Il ritorno di Giacomo Bugaro: "Dieci anni senza politica. Ora è tornata la passione. Acquaroli mi ha convinto"

di Pierfrancesco Curzi

Giacomo Bugaro, perché ha deciso di tornare a fare politica in maniera diretta?

"Innanzitutto per la grande amicizia che mi lega al presidente Acquaroli, costruita tra i banchi del consiglio regionale in passato e poi cementata e radicata nell’ultimo quinquennio".

C’è dell’altro, una molla come ha ricordato la coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia, Elena Leonardi?

"Senza dubbio la grande passione, il fuoco che riarde dopo dieci anni di lontananza. Onestamente non pensavo di tornare, ma poi Fratelli d’Italia mi ha convinto e sono sempre più convinto sulla bontà della scelta fatta". Perché ha deciso di accettare la candidatura, seppur da indipendente, col partito di Giorgia Meloni, spostandosi di più a destra?

"Posso rispondere attraverso il mio slogan che sintetizza tutto: ‘La scelta giusta’. In fondo è stato un percorso normale per arrivare fino a qui. Ripeto, le persone hanno contato molto".

Sarà anche la scelta giusta, ma la distanza di valori resta o è stata colmata?

"Ormai Fratelli d’Italia è il centrodestra, in Italia e nelle Marche. In questo inizio, davvero entusiasmante di campagna elettorale incontro tantissime persone tra cui esponenti che un tempo erano di Forza Italia, dell’Udc e così via.C’è condivisione dei valori di base come quello la famiglia, il pilastro della società".

Nel suo intervento ha detto ‘Non sono per beghe e camarelle’ (giochi di potere, ndr): a cosa o chi si riferiva?

"A nessuno in particolare. Volevo ribadire l’importanza che personalmente dedico alla serietà, sono e siamo per una amministrazione trasparente senza favoritismi. Abbiamo un leader e a lui dobbiamo portare il nostro sostegno e il leader è importante perché prende le decisioni e non le subisce".

Dopo cinque anni come sono diventate le Marche?

"Una regione che ha promosso riforme, aperto tanti cantieri. Ecco, io ho gettato un occhio alle Marche e adesso voglio contribuire per consolidare i risultati ottenuti nel primo quinquennio della presidenza Acquaroli. Quando ho iniziato a fare politica, negli anni ‘90 le Marche erano una regione manifatturiera; in questo lasso di tempo molte cose sono cambiate e tante certezze sono crollate. E’ tempo di ridare un senso a tutto ciò".

Cosa intende per riforme a cantieri?

"Il grande lavoro fatto sul turismo, l’esaltazione delle bellezze del nostro territorio, i benefici sul fronte dell’occupazione. Per quanto riguarda le infrastrutture non posso non citare il grande risultato di Amazon e aver messo a terra in concreto l’Uscita dal porto, il settore a cui io faccio maggior riferimento in quanto impegnato in maniera diretta". Cosa pensa del concetto di ‘filiera’ istituzionale?

"Penso che mai come prima in passato la Regione Marche e il presidente Acquaroli, grazie ai suoi continui contatti col governo centrale di Giorgia Meloni, ha raccolto fondi in maniera straordinaria. Ripeto, non ci sono precedenti, cifre mai viste, fino ai 4,5 miliardi per lo sviluppo. La filiera è un vanto".

Che competizione sarà?

"Gli avversari ci criticano, non sanno fare altro, ma la loro è solo invidia".

E il motto della sua corsa?

"La mia sarà una ‘Campagna col sole in tasca’".