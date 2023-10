Il ritorno di Mannarino: un doppio concerto al teatro delle Muse

Doppio appuntamento con Mannarino al Teatro delle Muse. Lunedì 11 e martedì 12 dicembre il popolare cantautore romano porterà il suo tour "Corde" ad Ancona. E’ il prosieguo del progetto live che ha riscosso grandissimo successo nel corso dell’estate, con un doppio sold-out alla Cavea dell’Auditorium di Roma e oltre 20 date in Italia che hanno sempre fatto registrare il tutto esaurito (oltre 40mila paganti). Mannarino torna dunque ‘a grande richiesta’, con una seconda parte del tour che partirà il 29 novembre da La Spezia, e che dopo Milano toccherà appunto Ancona, per proseguire fino al 17 gennaio con l’esibizione a Napoli. In mezzo, concerti a Firenze, Bologna, di nuovo Roma, Cagliari, Pescara e Trieste. Tutte città importanti, con la ‘piccola’ Ancona che conferma di essere nel giro che conta. Mannarino mette al centro pensieri e riflessioni scegliendo canzoni degli album più recenti e di quelli storici, spogliandole delle sonorità originali.

"Quelle stesse canzoni nate con il suono della chitarra da quando avevo 16 anni e cominciavo da autodidatta ad approcciarmi allo strumento – dice l’artista -. E proprio ora, più che mai, ripenso a quella volta in cui un musicista gitano di Barcellona mi scrisse: chi entra nella giungla delle 6 corde non ne esce vivo’.