Il ritorno di Marcello Pesaresi: "L’ho creata io, spero di essere utile"

"Io ho creato Conerobus quasi un quarto di secolo fa e adesso mi hanno richiamato pensando che la mia esperienza storica potesse essere d’aiuto". Nel giugno del 1999 Marcello Pesaresi, all’epoca assessore della seconda giunta Galeazzi con deleghe a bilancio, patrimonio e alle aziende, divenne in contemporanea il primo presidente della nuova creatura destinata a trasformarsi in una partecipata del Comune: "Ero solo, non c’era un direttore generale e neppure un amministratore delegato. A Roma mi chiamavano ‘padre padrone di Conerobus’. Ci ho messo lavoro, impegno e fatica. Ricordo che Renato (Galeazzi, ndr) mi disse ‘Marcello, mettila in piedi e dirigila’ e così per svariati mesi ebbi il doppio incarico, poi è partito tutto. Assieme alla Provincia elaborammo il progetto e la costituzione aziendale".

In pratica Pesaresi gestì il transito da Atma-Cotran (si ricorderanno gli slogan scherzosi ‘Arriva tardi ma arriva’ e ‘Come ogni tram ritardiamo anche noi’) a Conerobus. Oggi l’Atma, l’agenzia regionale del trasporto pubblico, è un’altra cosa e ha gestione mista pubblico-privata. Ora per il suo nuovo incarico di membro del Cd’A, su nomina della Provincia di Ancona (la nomina di presidente spetta al Comune che ha il 40% del controllo, quello degli altri membri del Cd’A è di competenza dell’assemblea dei soci), Pesaresi dovrà lavorare a gratis: "Una legge recente, assolutamente condivisibile per altri versi, prevede che chi assume un incarico nel pubblico ed è in pensione non debba percepire alcun stipendio – spiega l’ex presidente Conerobus – Quei soldi li avrei accettati visto che prendo una pensione normale, non da politico, senza vitalizi ecc, ma va bene lo stesso, comunque ho deciso di accettare la sfida. Rimborsi spesa? Sono previsti, ma in fondo io abito proprio sopra la sede". Uno stipendio lordo mancato di 27mila euro, sorte che divide con lo stesso Italo D’Angelo, anche lui in pensione e che dunque svolgerà il suo ruolo a zero euro.

Marcello Pesaresi torna serio nell’affrontare il tema di fondo della nuova gestione aziendale volta al risanamento della stessa: "Le cause del buco sono in larga parte dovute a fattori esterni. La realtà è che le Marche sono in coda tra le regioni d’Italia alla voce del sostegno finanziario. Non è questione di miracoli, per garantire l’equilibrio finanziario serve l’aumento definitivo del corrispettivo al chilometro che spetta alle regioni".

