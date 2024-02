Il ritorno di Ragaini: "Ora sogno le Olimpiadi. Ma voglio rimanere con i piedi per terra"

Alessandro Ragaini è tornato da Doha a Castelplanio ieri pomeriggio. Sono andati a prenderlo in aeroporto a Roma papà Alfio e mamma Maria Cristina per abbracciarlo e riportarlo a casa dopo l’esperienza con la staffetta azzurra al Mondiale di nuoto. Alessandro, ha sempre detto che andava al Mondiale per divertirsi. S’è divertito?

"Sì, mi sono integrato subito con i compagni di nazionale e mi sono divertito ogni giorno. Anche se cinque giorni sono pochi".

Cos’ha imparato a Doha?

"Che devo restare me stesso e non guardare gli altri, c’era tanta gente più forte di me ma io ho badato a fare la mia gara".

Cosa le hanno detto i suoi quando li ha visti in aeroporto?

"Mi hanno fatto i complimenti e mi hanno detto anche che tutta la Vallesina, la scuola, i compagni di squadra, facevano tutti il tifo per me. Sapere questa cosa mi rallegra".

Avrà ricevuto centinaia di messaggi: cosa l’ha colpita di più?

"Il fatto di averne ricevuti tanti anche da gente che frequento poco o che non vedo da anni. Mi hanno scritto e mandato video in tantissimi, davvero centinaia".

Cos’hanno detto a scuola?

"Mi hanno dimostrato la loro contentezza, era la prima volta per loro che vedono una mia gara e mi hanno visto a un Mondiale. Il preside aveva riunito la classe per permetterle di seguire la staffetta ma poi si sono aggiunti tanti altri, alla fine so che erano tantissimi".

Cosa le hanno detto i compagni di staffetta?

"Bravo e pacche sulle spalle. Sono stati molto contenti della mia prestazione, non tanto per il tempo ma anche per come ho affrontato la gara, piuttosto tranquillo. E poi mi hanno incoraggiato per la finale".

E i compagni della Team Marche, a Moie?

"Con loro mi sento sempre, ogni gara mi scrivono, siamo cresciuti insieme, siamo molto uniti. Li rivedo stasera, a Jesi, non vedo l’ora".

Difficile cambiare allenatore e lasciare a casa coach Cavalletti?

"Andrea è sempre venuto con me, a Belgrado, a Netanya. Stavolta siamo restati in contatto via smartphone, nessun problema".

E’ vero che quando si isola dal cellulare è perché si concentra?

"Diciamo che preferisco rispondere più tardi, ho fatto la staffetta alla mattina, mi sono arrivati molti complimenti, ma non ho risposto a tutti, ho preferito finire, poi rispondere e ringraziare tutti. Quindi è vero".

Più difficile la gara del mattino o quella del pomeriggio?

"Dal punto di vista della tattica di gara più la mattina, perché sono partito in prima frazione e avevo più responsabilità. Dal punto di vista emotivo più la sera, la finale mondiale, il livello altissimo, poi la presentazione, la musica e tutto il contorno".

Ha sentito molta pressione? "In realtà no, mi sono un po’ isolato, ho pensato alla gara e a me stesso".

Se potesse cambierebbe qualcosa dei giorni di Doha?

"Rifarei tutto, sono abbastanza soddisfatto di quello che ho fatto. Forse il cibo, pasta al pomodoro mattina e sera tutti i giorni, sempre le stesse cose. A casa si mangia meglio".

Ora tutti parlano di Olimpiadi: lei come la vede?

"E’ ancora presto per parlare di Olimpiadi, posso capire che ci si pensi dopo la qualifica della 4x200 ma ci sono ancora gare importanti da affrontare e bisogna vedere i tempi, bisogna continuare ad andare forte in tutte le gare. Non ci penso troppo". Ancora un sogno ma ora più realizzabile?

"Voglio restare con i piedi per terra, è sempre un sogno. Che spero si possa realizzare".