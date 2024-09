Il ritorno di Tamberi "Ma oggi sarà dura"

Gianmarco Tamberi prova a buttarsi alle spalle la delusione olimpica e torna a gareggiare anche se il morale non è certo quello dei giorni migliori. Il campione anconetano, delusissimo per l’undicesimo posto di Parigi dove sognava di ripetere il trionfo di Tokyo e invece è stato debilitato in maniera inesorabile dai calcoli renali, oggi sarà in pedana in Polonia a Chorzow per una tappa della Diamond League, il circuito internazionale dei più importanti meeting mondiali (a partire dalle 14.33). È la prima gara per Gimbo dopo la batosta psicologica subita in Francia e le polemiche dei giorni successivi, in cui il campione si è dovuto difendere non soltanto dagli attacchi di chi ne contestava la preparazione ma anche dalle critiche social che ne evidenziavano polemicamente l’esposizione mediatica nel descrivere i suoi malanni fisici.

"Come sto? E come posso sentirmi dopo tre anni in cui ti alleni ma non puoi esprimerti come vorresti nel momento più importante? – sottolinea il trentaduenne anche campione europeo e mondiale del salto in alto – Ho fatto di tutto per arrivare alle Olimpiadi nella migliore condizione possibile ma è successo esattamente quello che non doveva succedere". Ora però è il momento di tornare in pedana. "Non so cosa aspettarmi dalla gara in Polonia – spiega Tamberi – Dal punto di vista mentale riprendere a saltare è dura ma non voglio essere triste anche perché adoro questo meeting. Non so come reagirò ma di certo combatterò come sono sempre stato abituato a fare". Sarà decisamente una gara di alto livello quella odierna in cui il campione olimpico di Tokyo 2021 si troverà di fronte il suo erede, che ne ha ereditato la corona qualche giorno fa a Parigi nella gara dove Tamberi è stato costretto ad accontentarsi dell’undicesima piazza, il neozelandese Hamish Kerr.

A Chorzow, nella regione polacca della Slesia, Tamberi non sarà l’unico italiano in gara nel salto in alto: in pedana anche Stefano Sottile, che a Parigi ha disputato la miglior gara della carriera chiudendo a 2.34 con un quarto posto beffardo, applaudito però dallo stesso Gimbo, che, eliminato in precedenza, ha sostenuto il più giovane compagno di squadra azzurro. Entrambi poi saranno in gara anche venerdì prossimo nel più atteso meeting dell’anno per gli italiani, il Golden Gala di Roma.

Andrea Pongetti