Il ritorno di Valeria Mancinelli: "Ecco perché mi candido. E’ partita la caccia a Silvetti: il killer politico è Bugaro"

"C’è una politica che Vale". È lo slogan dell’ex sindaca Pd Valeria Mancinelli che scende in campo come candidata al Consiglio regionale a sostegno dell’ex sindaco di Pesaro e candidato del campo largo del centrosinistra come presidente, Matteo Ricci. Due anni di (quasi) totale silenzio pubblico, dalla sconfitta del centrosinistra alle elezioni comunali, e ieri la presentazione ufficiale della sua candidatura al consiglio regionale. Nessuna barricata su alcuni punti del programma che non condivide e una difesa non a oltranza delle sue posizioni su Molo Clementino, Area Marina Protetta e stazione marittima. Valeria Mancinelli sotterra l’ascia di guerra per quanto riguarda il confronto intestino al centrosinistra sui temi in questione, attacca al contrario la destra su sanità, infrastrutture e aree interne e si dice pronta a sfidare Giacomo Bugaro, candidato di Fratelli d’Italia ad Ancona su un argomento caro a entrambi, il porto: "Vogliono mettermi in contrapposizione con lo schieramento progressista, ma il mio e il nostro nemico è soltanto la destra. In un programma di cento punti ci può stare che su un paio di voci possa avere una visione diversa, ma ciò non inficia la forza di una coalizione, me li faccio piacere e non rompo la coalizione. Le liti vere si fanno a destra e sono pronta a provarlo. Bugaro vorrebbe fare un confronto sull’Area Marina Protetta con me e Nobili. Su questo tema il mio sostegno al programma della coalizione è totale, nessuna discussione o polemica. Non voglio fare come i Verdi nel 2023 che su questo punto uscirono dalla coalizione di centrosinistra alle comunali. E comunque Bugaro sull’AMP si confronti con Nobili, mentre a lui lancio la sfida per parlare concretamente del tema centrale di Ancona, il porto, da anni in totale stallo. A fronte di una classe dirigente poco credibile, il governatore Acquaroli sul porto tace, nella sua totale evanescenza. Mi dispiace per l’attuale presidente dell’Autorità Portuale Garofalo, bravo tecnico, messo in mezzo tra le varie visioni politiche della destra. Vedo un’aria da 8 settembre (1943, l’armistizio durante la seconda guerra mondiale, ndr)". Sugli argomenti squisitamente regionali, in particolare la sanità, l’ex sindaca di Ancona non va a fondo, preferendo focalizzarsi su quelli di maggior conoscenza amministrativa: "La stazione marittima? Per me si può riaprire domattina – ha detto Valeria Mancinelli – il problema è come farlo. Noi prima del 2020 avevamo proposto una soluzione alternativa alla ferrovia con navette elettriche. Perché la giunta regionale in 5 anni non ha fatto nulla a parte la propaganda di riattivare quel percorso che Rfi aveva voluto chiudere? Mentivano sapendo di mentire e i fatti lo stanno dimostrando. Dovevamo mettere delle barriere, dei muri tra Porta Pia e la Mole, risolvere la questione del passaggio a livello, problemi insormontabili. Gli stessi che oggi Rfi ripropone tale e quali nelle osservazioni presentate per approvare il nuovo Piano Regolatore del Porto". E poi sul Molo Clementino: "Tutti vogliamo le crociere, ma una parte della destra è contro quella banchina distante dalla città. Bene, indichino una alternativa allora. Perché non hanno bloccato l’iter se sono contrari". La Mancinelli ha ricordato alcuni risultati da sindaco, a partire dal Bando Periferie agli Archi, la lotta per riavere i 18 milioni di euro di finanziamenti tolti dal governo giallo/verde nel 2018, ma anche da vertice Anci: "Quando ho portato 130 sindaci nel cortile di Palazzo Chigi per chiedere tutele alle aree interne all’allora Presidente del Consiglio Giuseppe Conte". E poi il colpo di scena finale di Valeria Mancinelli, ossia il giallo politico della ‘Caccia a Silvetti’ da parte di un killer di professione: "Il mandante dell’omicidio politico del sindaco è Fratelli d’Italia, ma l’assassino è proprio Giacomo Bugaro e lo dimostro con tre indizi: Silvetti sbraita in consiglio sul Molo Clementino con quattro posizioni diverse e Bugaro che è nel Comitato di Gestione approva il Piano Triennale delle Opere Pubbliche del porto in cui il progetto c’è. Secondo indizio: sempre nel Comitato di Gestione, il porto scippa pezzi di città al Comune, Bugaro non si oppone e non dice nulla a Silvetti. Infine il terzo, pesante indizio: Bugaro molla Forza Italia e politicamente Silvetti, il leader locale del partito, e si candida con Fratelli d’Italia. L’assassinio è servito".