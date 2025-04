Il ritorno di "Vivicittà" dopo cinque anni: ecco tutti i vincitori

Un centinaio di partecipanti alla 10 chilometri competitiva, tanti altri alla cinque chilometri: così Vivicittà torna ad Ancona dopo cinque anni, ad animare una domenica mattina lungo le vie del centro, tra viale della Vittoria, corso Garibaldi, via XXIX Settembre e via Marconi. Vissuta, variegata e in contemporanea in tante città: la gara podistica competitiva con annessa passeggiata ludico motoria, organizzata dalla Uisp, è nata nel 1983 ed è definita la "più grande del mondo".

Al primo posto assoluto Andrea Fiorani della Fano Corre, secondo Marco Bianchi dell’Atletica Potenza Picena, terzo Francesco Franco della Vegan Power Team, prima al femminile Simona Santini dell’Atletica 85 Faenza, seconda Cristina Marzioni della Sef Stamura Ancona, terza Elisa Mezzelani, sua compagna di squadra. Primo tra gli over 70 Pasquale Iezzi, dell’Atletica Team Piceno, secondo Nazzareno Verdenelli, della Sef Stamura Ancona, terzo il suo compagno di squadra Mario Campanella.

A livello femminile da segnalare anche le prove di Antonella Lucchetti, Sef Stamura Ancona, Moira Campanelli, Libero, e Cristina Buffarini, prime tre master al traguardo, ma anche delle F61 Paola Rubini e Paola Martedì, Sef Stamura Ancona, e Lorena Bartelloni, Cral Angelini. Come al maschile da segnalare anche le prove dei primi tre master Emanuele Messi, Prima Ssd, Vincenzo Guerrieri, Sef Stamura, e Giuseppe Localzo, Team Grottini Recanati. Grande assente, perché ancora negli Usa dopo i recenti exploit, il pluricampione del mondo master, l’anconetano Luigi Del Buono.