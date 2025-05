Il "Ritratto d’ignoto del I sec. a.C." vola a Milano e Bruxelles per due importanti mostre

Il commissario prefettizio di Osimo ha dato l’ok per dare in prestito la testa della statua romana che si trova al museo civico per due importanti mostre, "Beauty and ugliness. The ideal, the real and the grotesque in the Renaissance" e "Bellezza e bruttezza. L’ideale, il reale, il grottesco nel Rinascimento".

La prima si terrà al Bozar centre for fine arts di Bruxelles i primi mesi del prossimo anno e la seconda, speculare italiana, alle Gallerie d’Italia di Milano nella seconda parte del 2026. Richieste inoltrare con grande anticipo ma già concesse dal municipio osimano direttamente ai direttori delle mostre.

La scultura è "Ritratto d’ignoto del I sec. a.C.", un gioiello cittadino, tempo fa era esposta nell’ufficio del sindaco in Comune. In quella testa, alta 31 cm, è effigiato un anziano con caratteristiche che ben individuano la caratterizzazione della corrente "verista" nella scultura romana, stile era coevo e parallelo al "barocco" ellenistico, proveniente dalla Grecia e dall’Asia Minore.