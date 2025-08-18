Il rogo e poi l’esplosione. Coppia di anziani in salvo. Tre appartamenti inagibili

Sono sette le persone evacuate a seguito dell’incendio divampato in un appartamento sul lungomare di Marzocca sabato poco dopo le 20,30. Si tratta di tre famiglie di turisti che, il giorno dopo Ferragosto hanno vissuto momenti di grande paura: prima il rogo poi l’esplosione. Poco prima, nell’appartamento occupato da una coppia lombarda, era appena stata sostituita la bombola a Gpl, poi le fiamme e successivamente la deflagrazione anticipata da un boato.

La coppia di anziani è stata soccorsa da un’ambulanza dell’Avis di Montemarciano intervenuta tempestivamente sul posto insieme ai vigili del fuoco. Per nessuno dei due, fortunatamente, è stato necessario il ricovero ospedaliero. Sul posto due mezzi provenienti dal distaccamento di Senigallia che, con un’autoscala, hanno portato a termine l’intervento prima che le fiamme potessero interessare anche altri parti del condominio sito sul lungomare Italia. L’area è stata messa subito in sicurezza e i residenti sono stati evacuati e allontanati, in attesa che i vigili del fuoco portassero le opportune verifiche. Oltre a quello in cui sono divampate le fiamme, partite dalla cucina a gas dopo la sostituzione della bombola, altri due appartamenti risultano inagibili: si tratta di quello adiacente e di quello sottostante che a seguito della deflagrazione hanno riportato alcuni danni. Nella giornata di oggi saranno effettuati altri sopralluoghi per constatare i tempi di ripristino. Intanto per tre famiglie si sono accorciate le vacanze a causa dell’incidente che poteva avere ripercussioni peggiori. Davanti allo stabile si è formato un capannello di curiosi e vicini di casa che, preoccupati, sono usciti dalle abitazioni dopo aver sentito il boato. La situazione nell’area interessata è tornata alla normalità dopo circa tre ore dall’accaduto.