Il Rotary Club ha spento sessanta candeline

Il Rotary Club di Jesi ha spento 60 candeline il 6 giugno. Correva l’anno 1963 e nei locali del Circolo cittadino, i soci fondatori davano vita al club. Erano: Ermes Albertini, Adeodato Amatori, Luigi Bacci, Domenico Borioni, Edilio Breccia Fratadacchi, Pacifico Carotti, Ivanoe Cerioni, Vitaliano Cinti, Massimo Giardinieri, Mario Giombini, Franco Guglielmini, Furio Lupini, Vincenzo Merlini Fiore, Mario Pellegrini, Alberto Pileri, Mario Raffo, Giovanni Strampelli, Gino Zappelli. La pubblicazione del primo bollettino "Vita del Club" ne sancì l’operatività, presidente il sindaco Pacifico Carotti. "Mi sento fortunato. – spiega il presidente Floro Flori – perché non capita a tutti i presidenti di essere in carica in concomitanza con una così importante ricorrenza". Gremita per i festeggiamenti la sala del lampadario, tra di loro anche il sindaco Lorenzo Fiordelmondo che rimarca: "Sono molto felice di partecipare ai festeggiamenti del club che ebbe nel sindaco della Liberazione e della ricostruzione Carotti il suo primo presidente. La vostra è una realtà che coniuga il dono al servizio, non limitandosi cioè al semplice aiuto, ma anche alla progettualità tesa alla crescita di coloro verso cui tende la mano".