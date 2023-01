Il rudere di Sappanico sarà demolito Il Comune ha assegnato l’appalto

di Marina Verdenelli

Adesso è realtà. C’è l’appalto assegnato per demolire il rudere di proprietà del Comune che tanto ha fatto arrabbiare i cittadini della frazione di Sappanico. La vecchia casa, che si trova lungo la strettoia che attraversa la frazione, all’altezza dell’impianto semaforico, era stata comprata dall’amministrazione comunale per un costo di 265mila euro, qualche anno fa. Ora, per buttarla giù, costerà altri 85mila euro. L’associazione Anti Degrado, che nel tempo ha dato vita a diverse manifestazioni a Sappanico e non solo, è contenta ma non plaude alla notizia. "Sono soddisfatto – commenta Fabio Mecarelli, portavoce del comitato e sempre in prima linea per portare alta l’attenzione dei ruderi di Sappanico – perché sono anni di duro lavoro per noi residenti e per il comitato stesso che è sorto proprio per combattere situazioni di degrado in ogni parte di Ancona. Nel tempo abbiamo realizzato tante iniziative per dare uno stimolo all’amministrazione, non solo per l’abbattimento del rudere in questione ma anche per la bonifica della vecchie case che ha attorno e sulle quali nulla ancora è cambiato nonostante i veri esposti fatti. Da sempre ci battiamo, con il comitato e con i cittadini che lo appoggiano, a dare una immagine diversa delle frazioni, per farle vedere non solo come bacino di voti quando ci sono le elezioni ma anche come risorsa. Dispiace che quella vecchia casa, pagata tanti soldi pubblici, continui a costare denaro. Se stiamo andando verso una immagine migliore delle frazioni è per volontà del comitato, la mia e dei cittadini che ci sostengono". L’assegnazione dell’appalto per la demolizione del rudere di Sappanico è stata resa nota ieri dal Comune. Una data precisa del suo abbattimento ancora non c’è. "Sono in corso le verifiche tecniche sulla ditta che si è aggiudicata l’intervento – ha scritto in una nota l’amministrazione comunale - e, una volta terminate, prenderanno avvio i lavori. Il progetto definitivo prevede la demolizione della parte di edificio in avanzato stato di degrado e già parzialmente crollato e il consolidamento della parte strutturale in comunione con l’edificio confinante". Parallelamente è prevista anche la bonifica del sito da alcune lastre di eternit e il livellamento del terreno dove era presente il rudere. Un intervento riguarderà anche la manutenzione dell’area asfaltata con realizzazione di una caditoia per la raccolta e smaltimento delle acque piovane. Infine, il trasporto e smaltimento dei materiali provenienti dalle demolizioni. Già prima di Natale è stato fatto un sopralluogo da parte dei tecnici comunali per spostare alcuni contatori che si trovano appoggiati su muri confinanti con il rudere. Al suo posto dovrebbe sorgere un nuovo parcheggio per i residenti.