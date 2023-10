Il ruolo di Ancona in Adriatico: ecco il convegno

Con il patrocinio del Comune di Ancona si terrà oggi un convegno organizzato dalla Società italiana analisi tecnica (Siat), che analizzerà il ruolo di Ancona nell’Adriatico in termini di economia e geopolitica. Il convegno, dal titolo “Economia e Geopolitica in un mondo che cambia. Ancona: punto di osservazione privilegiato al centro dell’Adriatico”, si svolgerà all’aula A della facoltà di Economia dell’Università Politecnica delle Marche, in piazza Martelli 8. L’iniziativa si colloca all’interno del programma del mese dell’educazione finanziaria #OttobreEdufin2023 e dei Financial Literacy Days 2023, dedicati all’alfabetizzazione finanziaria. Il Comune di Ancona sarà rappresentato dal sindaco Daniele Silvetti e dall’assessore Marco Battino. I lavori avranno inizio alle 10. Nel corso dell’incontro, i maggiori esponenti del mondo accademico, dell’imprenditoria e degli Enti locali e nazionali affronteranno i temi della sfida geopolitica ed economica, degli indirizzi regionali per lo sviluppo del territorio, del futuro del porto di Ancona, delle dinamiche e prospettive del settore delle materie prime, degli aspetti contabili e fiscali delle attività di import export, del ruolo delle associazioni universitarie a supporto della strategia EUSAIR, con particolare riferimento al caso di UniAdrion e, in un quadro più generale, del ruolo di Ancona e del suo scalo come punto di incontro fra l’Adriatico e il territorio.