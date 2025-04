Il saggio di Fornaro alla Sala Ubaldi

Un uditorio attento ha seguito la presentazione dell’ultimo saggio edito del deputato del Partito Democratico Federico Fornaro, "Una democrazia senza popolo", organizzata dal circolo "David Sassoli" del Pd di Fabriano martedì scorso alla Sala Ubaldi a Fabriano. L’incontro presentato e moderato dal capogruppo del Pd di Fabriano Paolo Paladini. Dopo il saluto della sindaca Daniela Ghergo, della segretaria del circolo Pd di Fabriano Graziella Monacelli e della segretaria regionale Chantal Bomprezzi, il saggio è stato presentato dalla deputata del Pd marchigiano Irene Manzi.

"Il saggio, dedicato al crescente astensionismo e al rischio dell’avvento di una democrazia autoritaria alla Orban, evidenzia il progressivo ed apparentemente inarrestabile calo della partecipazione alle urne, accentuatosi in modo costante soprattutto nell’ultimo quindicennio, in un Paese come l’Italia che nei lunghi decenni del dopoguerra era stato tra i più virtuosi al mondo in quanto all’affluenza al voto – è stato detto -. La causa fondamentale di questo fenomeno, simile anche ad altre democrazie occidentali ma da noi più accentuato, secondo Fornaro ricade nelle crescenti disuguaglianze di tipo economico-sociale".