Il Salesi 5.0 è un miraggio Il nuovo materno infantile non è neppure cominciato

di Pierfrancesco Curzi

Là dove era previsto l’edificio di cinque piani in grado di ospitare il nuovo ospedale materno-infantile ci sono soltanto opere di scavo ferme e gru inattive. Il cantiere per il Salesi 5.0 all’interno della cittadella ospedaliera di Torrette si sta sempre di più trasformando in una vera e propria incompiuta. Secondo la road map impostata all’epoca della posa della prima pietra, nel lontano gennaio 2018, la nuova struttura sarebbe stata consegnata e inaugurata nei primi mesi del 2022: siamo a maggio del 2023 e a parte alcune opere propedeutiche alla posa delle fondazioni a terra non è stato posato neppure un mattone.

L’altro grande problema dell’ospedale di Torrette e in generale della sanità marchigiana è il personale e la drammatica carenza che le strutture devono affrontare; la conseguenza sono l’assurdo allungamento delle liste d’attesa e la mobilità passiva. La totale scarsità di medici e infermieri sta colpendo uno dei fiori all’occhiello della nostra sanità, ossia la pneumologia di Torrette. Da mesi il nucleo operativo al sesto piano che doveva ospitare la semi-intensiva e la degenza è vuoto. In particolare l’ambiente creato dalla precedenza direzione: 12 posti letto di terapia semi-intensiva nuovi di zecca e dotati dei più moderni macchinari. Il reparto diretto dalla dottoressa Zuccatosta ne avrebbe bisogno, ma appunto mancano le nuove assegnazioni di personale dopo che la Regione ha deciso di dire ‘no’ ai potenziamenti in reparti di eccellenza, tra cui tutte le rianimazioni. L’unità in questione si trova di fianco all’allergologia e di fronte c’è l’ala che dovrebbe occupare la degenza di pneumologia, anch’essa vuota e inutilizzata. In attesa di un trasferimento strutturale, a questo punto non così automatico come sembrava poter essere, la pneumologia è ubicata in un altro blocco di Torrette e tiene al suo interno alcuni posti di semi-intensiva. Ecco come depauperare una vera e propria eccellenza sanitaria, unica nelle Marche e in grado di attirare pazienti da fuori regione. Tornando al nuovo Salesi, la responsabilità del ritardo, al di là delle problematiche causate dalla pandemia, ormai fugate definitivamente, riguardano l’empasse dietro l’attivazione della nuova camera mortuaria. Un edificio costruito nei tempi eppure fermo da un anno. Mancano i collaudi dell’opera, senza i quali il domino a cui l’intero mega appalto di competenza della giunta regionale è collegato non riesce ad andare avanti. Una serie di incastri mancanti che rischiano di portare i lavori molto oltre nel tempo.

Nella migliore delle ipotesi, qualora i lavori ripartissero entro breve e senza intoppi, il nuovo Salesi potrebbe essere inaugurato non prima del 2025: sette anni dopo l’approvazione progettuale e l’affidamento dei lavori. senza la nuova morgue resta tutto congelato perché quella vecchia deve necessariamente funzionare per accogliere le salme e per svolgere i compiti di medicina legale e anatomia patologica. La vecchia palazzina si trova proprio sul terreno dove sorgerà il pediatrico del futuro; stesso discorso per la vecchia centrale impianti, un plesso cadente e inattivo da anni che attende di essere demolito.