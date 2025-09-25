Il salone dei lievitati. Panificatori a raccolta

Al via domani a Senigallia la XXII edizione del Salone Nazionale dei Lievitati che chiamerà a raccolta panificatori, pizzaioli, pasticceri e ristoratori per tre giorni all’insegna di masterclass, laboratori e incontri b2b.

A fare da cornice all’evento sarà il Foro Annonario: obiettivo dell’evento, aperto anche al grande pubblico e che lo scorso anno ha registrato oltre 50 mila presenze di cui 6 mila operatori specializzati, è fare cultura sul pane e sulle farine, sulle nuove tecnologie e sulle imprese che, giorno dopo giorno, lavorano con dedizione per garantire al consumatore i migliori prodotti.

Pane Nostrum mira anche a dare nuova luce alla figura del panificatore che, pur rimanendo un vero e proprio artigiano, si associa sempre più a quella di imprenditore che, nonostante il costante legame con la tradizione, guarda al futuro attraverso lo studio e l’uso di nuove metodologie di produzione.

"Pane Nostrum è ormai un punto di riferimento nazionale per il settore – dichiara il Prof. Massimiliano Polacco, Direttore di Confcommercio Marche – e l’edizione 2025 offrirà agli operatori l’occasione di valorizzare il proprio lavoro, fare rete e sviluppare nuove opportunità di business in un contesto qualificato e riconosciuto. Non abbiamo solo voluto limitarci a una selezione di espositori operata da noi ma abbiamo dato il via anche alle autocandidature per aziende e operatori per partecipare come protagonisti nell’area B2B".