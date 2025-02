Il Salone dell’orientamento al PalaPrometeo

"Conosci, scegli, realizza: opportunità e percorsi per il tuo futuro". Inizia domani al PalaPrometeo una tre giorni di eventi per il "Salone dell’Orientamento". La mattina lo spazio sarà dedicato alle scuole, il pomeriggio (ore 14-16) a studenti e famiglie delle classi quinte della scuola secondaria di secondo grado. Il progetto gode del patrocinio di Comune e Regione, che ha stanziato il finanziamento su cui poggiano le Reti territoriali per l’orientamento. La ‘Rete Dorica per l’Orientamento Continuo’ raduna otto scuole, fra cui il Liceo Scientifico Galilei, capofila del progetto, l’Istituto d’Istruzione Superiore Podesti Calzecchi Onesti, il Liceo Classico Rinaldini, l’Istvas Vanvitelli Stracca Angelini e gli Istituti comprensivi Grazie-Tavernelle, Novelli-Natalucci, Posatora Piano Archi e Cittadella-Margherita Hack.

Le giornate vedranno un alternarsi di visite ai desk dedicati ai vari enti ospiti (oltre 20 tra Università, I.T.S. Academy, Centri per l’impiego e altri). Spazio poi alle presentazioni dei singoli enti all’interno di tre corner dedicati, in cui di mattina si succederanno 4 presentazioni. La Regione presenterà Didacta (evento dedicata al mondo della scuola e della formazione) i suoi diversi progetti. "L’importanza della rete sta nella volontà di riallacciare un dialogo tra Scuole Secondarie e istituti di formazione accademica e mondo del lavoro, per tentare di sviluppare nei ragazzi competenze di orientamento che possano guidarli nella scelta consapevole del loro futuro", dice la dirigente scolastica del Galilei Alessandra Rucci.