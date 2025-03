Il saluto del sindaco a don Gerardo Rocconi: "Un sincero grazie"

"Un sincero ringraziamento a don Gerardo Rocconi per il ruolo fondamentale che ha svolto nella nostra comunità, promuovendo il dialogo tra le diverse confessioni religiose e rafforzando i valori dell’ecumenismo". Così il sindaco Lorenzo Fiordelmondo. Sabato s’insedierà il nuovo vescovo della Diocesi di Jesi, monsignor Paolo Ricciardi: "Ricordo con emozione gli incontri natalizi organizzati in Municipio, momenti in cui abbiamo condiviso il valore delle relazioni umane e il senso profondo della parola ‘misericordia’, che don Gerardo ha sempre sottolineato con forza".