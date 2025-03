Il San Costanzo Show porta in scena: "Somari di battaglia"

Divertimento assicurato questa sera (ore 21) al Teatro Panettone di Ancona, dove la compagnia del San Costanzo Show porta in scena il suo spettacolo ‘Somari di battaglia’. Il pubblico potrà applaudire alcuni dei classici del repertorio (il titolo gioca con l’espressione ‘cavalli di battaglia’). Sarà un mix di personaggi già noti, nuovi ingressi, improvvisazioni corali, coreografie, omaggi al cinema, alla tv, alla canzone e alla grande letteratura italiana. La forza della compagnia è quella di essere in grado di ideare e portare in scena una comicità lieve e popolare, esplorando soluzioni e linguaggi differenti: dal cabaret all’improvvisazione corale, dalla parodia a intermezzi cantati e danzati, dalle incursioni video ai giochi linguistici. Spazio anche a gag in vari dialetti italiani, soprattutto quelli marchigiani.