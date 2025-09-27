"Il San Martino procede spedito"

Larga parte del complesso San Martino, sarà ristrutturata entro metà del 2026, lo avevano detto dalla giunta Fiordelmondo lo scorso anno. Ora la conferma del rispetto dei tempi arriva dall’assessora ai Lavori pubblici Valeria Melappioni.

"Proseguono - spiegano dall’amministrazione comunale - i lavori di riqualificazione e restauro del complesso San Martino a Jesi, dove questa mattina (ieri, ndr) si è tenuto un sopralluogo per fare il punto sullo stato di avanzamento delle opere, alla presenza dell’assessora ai Lavori Pubblici, Valeria Melappioni, insieme ai servizi tecnici del Comune di Jesi e alla direzione lavori. In questa fase – aggiungono - gli interventi riguardano il consolidamento della muratura, che è in fase di chiusura, mentre si è all’opera per la realizzazione dei nuovi solai e della copertura dell’edificio.

Le lavorazioni dunque proseguono con l’obiettivo di rispettare i tempi del Pinqua (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare) dando priorità alla realizzazione degli spazi abitativi. Il vasto progetto di riqualificazione del Complesso San Martino prevede una significativa trasformazione dell’area: 12 appartamenti di edilizia convenzionata destinati all’affitto, aree polivalenti flessibili, ideali per ospitare iniziative culturali, mostre ed eventi, locali dedicati per le attività delle associazioni e l’area destinata alla Casa Famiglia, fortemente voluta da Daniela Cesarini".

Mentre restano ancora vuoti i locali realizzati dalla vecchia giunta Bacci con la stessa destinazione di casa alloggio per disabili voluta dalla compianta ex assessora al piano terra delle ex Giuseppine, dietro la chiesa di San Nicolò. Sono da riqulificare complessivamente 1.400 metri quadrati per 12 appartamenti di cui 11 al primo piano, in edilizia convenzionata in affitto, 250mq di casa alloggio Cesarini destinata ai disabili con le sue tre camere, numerosi spazi per associazioni e due nuove aperture: una su corso Matteotti l’altra su via Pastrengo.

L’intervento è pari a 5,7 milioni, ma l’importo lavori è di 3.3 "da realizzare in 540 giorni (partiti a metà dello scorso anno, ndr)". Tempi piuttosto stretti per portare a termine la grande opera finanziata con fondi Pnrr ma anche comunali con la giunta Fiordelmondo che ha modificato progettazione e stanziamenti.

"Il cortile interno – hanno spiegato dalla giunta - con il verde e i percorsi dedicati e gli accessi dall’esterno sarà un nuovo spazio di aggregazione che potranno utilizzare le associazioni e la scuola di musica che qui ci sono e ci saranno. Un luogo che può diventare strategico e di passaggio".