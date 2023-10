Il Sangiuliano perde Carminati e aspetta l’Imolese . Per il difensore gialloverde rottura dei legamenti

Nuovo impegno di campionato nel girone D della Serie D per il Sangiuliano City, reduce dalla sconfitta dello scorso fine settimana in casa della corazzata Ravenna, capolista del raggruppamento che ha potuto godere a lungo di una superiorità numerica (espulso Guerrini al 15’) troppo difficile da affrontare per la formazione di Andrea Ciceri. Oltre al danno la beffa, perché nel corso della gara ha dovuto abbandonare il campo per un grave infortunio Marco Carminati, difensore dei lombardi che è stato accompagnato a braccia fuori dal terreno di gioco. Gli esami hanno confermato le brutte impressioni avute direttamente da chi era vicino a lui al momento dell’incidente. Il giocatore ha infatti riportato, come da comunicato del Sangiuliano City, la rottura totale del legamento crociato anteriore sinistro. "Forza Marco, ti aspettiamo più forte di prima - il messaggio postato dal club sui canali social - Da tutta la società un grosso in bocca al lupo per il percorso riabilitativo e il completo recupero".

Senza Carminati e Guerrini, il Sangiuliano City affronterà in casa l’Imolese alle 14.30 di domani pomeriggio. Un’altra sfida complicata, perché gli ospiti sono a 12 punti nelle prime sette partite contro i sette del Sangiuliano, hanno perso una sola gara alla prima giornata in casa del Mezzolara per poi infilare sei risultati utili consecutivi.

M.T.