Il Santuario Alberici dichiarato inagibile

Sisma del 9 novembre, dichiarato inagibile nei giorni scorsi, dopo la scuola e il teatro comunale anche il Santuario di Alberici. La novità è emersa per via della comunicazione del nuovo luogo di incontro per la preghiera. "Il santuario di Alberici, in seguito al terremoto, è stato dichiarato inagibile, pertanto il 25 gennaio prossimo (oggi, ndr) il rosario meditato e l’adorazione eucaristica si effettueranno nell’abbazia Santa Maria Castagnola di Chiaravalle sempre alle 21" si legge. L’ordinanza del sindaco Damiano Bartozzi è del 13 gennaio ma è stata pubblicata solo nei giorni scorsi e prende le mosse dalla "nota del 16 dicembre del corpo polizia locale con la quale viene proposto di inibire l’utilizzo dell’intera chiesa a seguito degli eventi sismici del 2022 e dal messaggio con il quale la Giunta municipale ha preso atto della comunicazione". Già dopo il sisma del 2016 il santuario aveva riportato evidenti danni ed era già stato dichiarato inagibile. Il V Settore Lavori Pubblici ha riferito come la chiesa "presenta un quadro fessurativo sulla facciata che sembra aumentato rispetto a quanto disegnato a seguito del sisma del 2016". Di qui la decisione di non consentire l’accesso al santuario che prima di diventare tale era una cappellina eretta a fine XV secolo.