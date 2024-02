Il Sanzio non decolla. Ritardi e cancellazioni: "Ma rimborsiamo"

Mentre l’avventura di Aeroitalia all’Ancona International Airport volge al termine prima del previsto, i disagi e disservizi proseguono senza sosta. Negli ultimi due giorni, il volo della discordia è diventato quello per Milano, in palese ritardo lunedì (tre ore) e addirittura cancellato ieri. Non c’è pace, dunque, con il vettore che opera (ancora per poco) la continuità territoriale e lega le Marche, oltre al capoluogo lombardo, anche a Roma e Napoli. L’ad Gaetano Intrieri, qualche giorno fa, ha annunciato di andarsene ben prima di ottobre, e ovvero entro febbraio, fuoriuscendo dal bando attraverso una procedura concordata con Enac. I prossimi giorni saranno decisivi per capire come e se la compagnia sarà rimpiazzata, onde evitare uno stop nei collegamenti.

Come si diceva, però, i problemi continuano. Lunedì, l’Ancona-Milano delle 7.05 ha accumulato un ritardo tale da trasferire i passeggeri a Linate soltanto alle 11.36. E così, in ritardo anche il volo delle 9.10, da Milano ad Ancona, con l’atterraggio alle 13.28. Italia Rimborso fa sapere che i viaggiatori potrebbero chiedere una compensazione pecuniaria di 250 euro. Peggio è andata ieri, invece, quando la tratta per Milano del mattino è stata direttamente cancellata.