Il "Sanzio" spicca il volo Il Porto progetta il futuro

Mentre le ferrovie segnano continuano a segnare il passo tra una Orte-Falconara in sospeso e l’alta velocità lungo l’Adriatica che, per il momento, è solo a parole, altre due infrastrutture cruciali per il sistema Marche muovono passi importanti. Da una parte l’aeroporto delle Marche "Sanzio" è pronto a far decollare in voli di continuità con Roma, Milano e Napoli oltre adl altri collegamenti internazionali con Parigi, Barcellona, Cracovia e, più in là, con Amsterdam. Il porto, invece, sta definendo i progetti per il futuro in chiave di spazi interni e nuove banchine.