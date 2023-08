Il Sanzio vola, l’ad: "Una grande opportunità"

Ecco la "benedetta" continuità territoriale. Dal primo ottobre, infatti, Aeroitalia aprirà le tre nuove rotte domestiche dall’Ancona International Airport verso Milano-Linate, Napoli-Capodichino e Roma-Fiumicino. "Finalmente saremo più vicini alle più importanti città italiane e di conseguenza all’Europa e al resto del mondo", ha affermato ieri il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, secondo il quale questo "è un risultato storico per il nostro territorio. Per troppo tempo le Marche sono rimaste isolate e sin dai primi giorni del nostro insediamento abbiamo iniziato a lavorare per colmare questo gap. Insieme al Governo, la Regione ha investito affinché potessero essere attivate queste rotte di continuità territoriale. Un impegno importante perché riteniamo questi voli essenziali per l’attrattività e lo sviluppo turistico, economico e sociale della nostra regione". I voli giornalieri sono già in vendita nei sistemi della compagnia aerea Aeroitalia. I collegamenti saranno effettuati "con aeromobili ATR-72600 da 68 posti, in grado di garantire trasferimenti rapidi e confortevoli – hanno assicurato dal quartiere generale del vettore -. Con questa operazione Aeroitalia è lieta di ampliare la propria offerta di voli nazionali collegando questa splendida regione alle nuove destinazioni".

Anche l’amministratore delegato dell’Ancona International Airport, Alexander D’Orsogna, si è detto "molto soddisfatto dell’annuncio di tali collegamenti per la continuità territoriale. L’apertura di questi voli rappresenta un grande successo per l’aeroporto di Ancona ed una grande opportunità per l’intero territorio della regione Marche che dopo diversi anni sarà nuovamente collegata a Roma e a Milano Linate, oltre che a Napoli – ha sottolineato -. Ancora una volta questo è il frutto dell’impegno congiunto e della collaborazione tra la società di gestione aeroportuale e la Regione Marche". In chiusura, la voce di Gaetano Intrieri, amministratore delegato di Aeroitalia: "L’introduzione di nuove rotte – ha affermato ieri - rappresenta un’opportunità preziosa per stimolare l’economia e favorire lo sviluppo e l’accessibilità di industrie legate al turismo e non solo. La nostra missione è di continuare a ampliare il nostro network per offrire connessioni sempre migliori e più convenienti per i nostri passeggeri". Da non dimenticare, poi, che la partenza dei voli per Milano, Roma e Napoli sarà "anticipata" di quindi giorni da tre nuove rotte estere molto ambite: Barcellona, Bucarest e Vienna (in partenza il 15 settembre). Entro l’anno, invece, è previsto il primo decollo per Amsterdam. Così, il Sanzio prende il volo.

Giacomo Giampieri