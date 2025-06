Il saper fare marchigiano a Osaka. Oggi il debutto all’Expo nipponico

di Ottavia FirmaniOSAKA (Giappone)Le Marche conquistano Osaka. Il ponte tra cultura marchigiana e giapponese è pronto, e così la regione si prepara a presentarsi al mondo con il meglio della propria creatività. In occasione della Settimana Regione Marche, che apre oggi e si concluderà sabato 7 giugno nel Padiglione Italia all’Expo 2025 di Osaka, le aziende marchigiane sono volate in Giappone per raccontare il ‘saper fare’. Un appuntamento di rilievo globale, che vedrà protagoniste 56 imprese, 3 università, studenti italiani e giapponesi, per una ricca programmazione di eventi, showcooking, concerti e dimostrazioni dal vivo. Dodici aziende del settore moda, tra cui Loriblu, Franceschetti, Iris Noble, Sartoria Paolorossi e Enrico Cuini, parteciperanno a ‘The Power of Fashion Marche’ (‘Il potere della moda Marche’ ndr.), l’evento curato da Confesercenti Marche e MC Consulting per presentare a Osaka calzature, accessori e abbigliamento che coniugano artigianalità e nuove tecnologie.

Il gusto di casa sarà invece raccontato dal pastificio Spinosi, storico simbolo della pasta di Campofilone che guiderà la presenza gastronomica della regione. "Esserci è un premio alla nostra carriera, al fatto che abbiamo sempre mantenuto la tradizione, quella che mi ha insegnato mio padre – commenta Vincenzo Spinosi -. Di notte quasi non dormo per la felicità, è stupendo". Tra gli eventi, nella bottega food del Padiglione, Marco Spinosi racconterà appunto la tradizione di famiglia anche attraverso dimostrazioni pratiche e racconti. Accanto alla tradizione, ci sarà spazio per l’innovazione con la linea Spinosini Zero+, la nuova versione della pasta biologica. E la cucina marchigiana avrà il suo spazio anche nel ristorante Eataly del Padiglione, dove verrà celebrata con un menù dedicato: pizza al tartufo nero pregiato, maccheroncini di Campofilone IGP, tagliata di manzo o filetto di orata e vini della cantina Umani Ronchi.

Le aziende marchigiane saranno protagoniste non solo di incontri e convegni, ma anche del percorso espositivo curato da Progetto Zenone ed elleemme studio. La mostra ‘Ars: tradition and innovation’ infatti mette in dialogo la tradizione artigianale e l’innovazione tecnologica tipica della regione. Saranno le icone marchigiane, come la poltrona Vanity Fair di Poltrona Frau, i mocassini Tod’s, il cappello di Montappone e la tuta spaziale di Walter Villadei, a raccontare un popolo che ‘pensa con le mani’.

Il programma include 19 seminari, tre eventi teatrali, showcooking in varie città giapponesi, performance quotidiane degli Sbandieratori e Musici della Quintana di Ascoli e un concerto-evento del Maestro Giovanni Allevi in programma domani, per la Festa della Repubblica. A rendere possibile la partecipazione delle Marche, un bando regionale cofinanziato che ha coinvolto 19 imprese leader e oltre 50 realtà del territorio.