Il Sassoferrato Genga sfida l’Olimpia Marzocca

Esame importante per la capolista Sassoferrato Genga che sale oggi a Marzocca per sfidare l’Olimpia. Quarta contro prima del girone B di Prima Categoria a sei giornate dalla fine della stagione regolare. Con il Marzocca reduce da quattro risultati utili di fila, migliore difesa del torneo con appena diciassette reti subite, ma anche il peggior attacco (17 gol realizzati).

Il Montemarciano, seconda, riceve uno Staffolo che una settimana fa ha rialzato la testa con la vittoria contro la Castelleonese interrompendo un digiuno di successi che durava da fine gennaio. Real Cameranese alla prova del Pietralacroce per confermare il terzo posto in classifica. Sale a Senigallia una Filottranese in cerca di uno squillo vincente in trasferta visto che nelle ultime tre uscite lontano dal San Giobbe i biancorossi hanno patito tre sconfitte, con dieci gol subiti e neanche uno segnato.

Un trend che dovrà essere invertito dalla formazione di Strappini se vorrà provare ad essere protagonista in questo scorcio finale di stagione. Nel girone C periodo d’oro per la Passatempese che ospita il Caldarola alla ricerca di un altro risultato utile. La formazione allenata da Mezzanotte è in serie positiva da sette giornate dove ha raccolto ben cinque vittorie e due pareggi con tanto di conquista del quinto posto solitario che darebbe l’accesso agli spareggi promozione.

Il programma. Prima Categoria, 25esima giornata.

Girone B. Oggi: Pietralacroce-Real Cameranese (ore 14:30), Castelleonese-Borghetto, Chiaravalle-Borgo Minonna, Falconarese-Castelbellino, Labor-Sampaolese, Montemarciano-Staffolo, Olimpia Marzocca-Sassoferrato Genga, Senigallia-Filottranese. Classifica: Sassoferrato Genga 46; Montemarciano 43; Real Cameranese 42; Olimpia Marzocca 40; Filottranese 39; Castelleonese 38; Pietralacroce e Borgo Minonna 37; Castelbellino 35; Borghetto 34; Sampaolese 30; Labor 27; Staffolo 24; Senigallia 19; Chiaravalle 17; Falconarese 14.

Girone C. Oggi: Montecassiano-Vigor Montecosaro, Montecosaro-Elite Tolentino, Passatempese-Caldarola, Pinturetta-Castelraimondo, Porto Recanati, Esanatoglia, San Claudio-Camerino, Settempeda-Urbis Salvia. Domani: Montemilone-Cingolana. Classifica: Settempeda 55; Vigor Montecosaro 17; Montecassiano 43; San Claudio 40; Passatempese 37; Castelraimondo 35; Porto Recanati 32; Elite Tolentino e Camerino 30; Urbis salvia e Montecosaro 27; Cingolana 26; Montemilone e Caldarola 23; Pinturetta 22; Esanatoglia 14.