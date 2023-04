Il secondo confronto sul sociale "Strade disastrate e niente bagni Candidati, ricordatevi di noi disabili"

di Pierfrancesco Curzi

"Abbiamo bisogno di spazi di relax e di ristoro e zone ombreggiate nell’area del Porto Antico e lo stesso si dica per i parchi più importanti della città, dalla Cittadella al Cardeto dove servono bar e panchine. Non ci sono servizi igienici per chi è ridotto in carrozzina, le strade sono un disastro e andare sui marciapiedi, dissestati e senza rampe, è un’impresa". Al di là del secondo confronto tra i candidati (anche ieri mancava Marco Battino) alla poltrona di sindaco alle prossime elezioni comunali del 14 e 15 maggio, il nocciolo dei temi legati alla disabilità sono emersi alla fine. Paolo Pierdica e Daniela Orazi, affetti da disabilità, hanno riassunto l’esito del loro confronto interno per far sapere a politici e amministratori quali sono i problemi che loro affrontano tutti i giorni. L’iniziativa di ieri organizzata dal Centro Papa Giovanni XXIII ha visto i cinque candidati dire la loro su cinque temi in relazione ai disabili: nell’ordine la vita indipendente, il lavoro, il tempo libero, cultura ed educazione e infine quello di maggior impatto, l’accessibilità, ossia appunto le barriere architettoniche.

I quattro candidati maschi che sfidano l’assessore uscente, Ida Simonella, su questo tema hanno più o meno attaccato la giunta attuale: "Va fatto un censimento sulle opere da fare – ha suggerito Roberto Rubegni, Europa Verde – La situazione è critica, eppure avere una città con zero barriere non è un sogno". Enrico Sparapani (Movimento 5 Stelle) ha attaccato la giunta per non aver previsto servizi igienici pubblici per disabili e ricordato che "nei Ctp i nostri iscritti quel censimento lo hanno fatto e se governeremo la città metteremo in atto un piano". Duro e propositivo Daniele Silvetti (Centrodestra): "L’elenco delle barriere in città è inquietante e salta all’occhio la totale assenza di bagni pubblici. La Regione finanzia da tre anni progetti dedicati a questo tema e di recente, come Parco del Conero, abbiamo inaugurato una passerella speciale a Portonovo".

L’unico a riconoscere che qualcosa si è fatto da parte comunale è stato Francesco Rubini (Altra Idea di Città): "Il Peba (Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, ndr) va potenziato, ma di cose ne sono state fatte da questa amministrazione. Bene anche il progetto del Bilancio Partecipato per le spiagge accessibili. Servono più zone pedonali, più trasporto pubblico e meno auto. Infine il Comune dica sì alla Consulta per i Disabili, Jesi lo ha fatto in pochi mesi". Ida Simonella infine ha ammesso che sul Peba e non solo c’è ancora molto da fare e "intanto le nuove opere pubbliche realizzate seguiranno i parametri suggeriti proprio dalle associazioni che si occupano di disabili. Noi cercheremo di fare la nostra parte, ma la cultura nei confronti del disabile deve partire anche dai singoli soggetti e dalle imprese che vanno sensibilizzati".

Sugli altri temi le risposte dei candidati sono state poco approfondite e senza proposte particolarmente stringenti. L’altro obiettivo del confronto era sensibilizzare i candidati sull’adozione della Convenzione Onu sui Diritti dei Disabili, come ha ricordato la presidente del Centro Papa Giovanni XXIII, Giorgia Sordoni.