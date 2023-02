Il self dei furbi o un’occasione per svoltare?

Andrea Massaro

Se è vero che una rondine non fa primavera, dovremmo dire che un self service di bevande e snack in pieno centro non è e non potrà mai essere l’immagine del commercio che cambia. Negli Stati Uniti, ma anche in Francia, in Inghilterra, in Germania, in Spagna e nelle grandi città asiatiche i distributori automatici sono la regola. Hanno i loro spazi tra le catene commerciali più importanti, vicino ai ristoranti, ai caffé e alle tavole calde. Sono un modo come un altro per ristorarsi. Aggiungono qualcosa, esattamente come farebbe un fast food di qualche catena internazionale che nel centro di Ancona non è mai riuscito a sbarcare.