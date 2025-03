"Il semaforo? Solo spreco di soldi"

Carlo Maria Acqua Era è uno dei residenti di via della Loggia che ogni giorno deve sporgersi, uscendo di casa, e fare attenzione per non essere falciato dal traffico continuo che frequenta quella strettoia: "Le problematiche che viviamo noi residenti le abbiamo manifestate in tante occasioni, a cominciare dall’ex assessore Foresi. Le nostre istanze sono relative alla viabilità: la doppia circolazione in via della Loggia è praticamente impossibile, chi è residente deve affacciarsi sulla strada per vedere se arriva qualcuno, il traffico è veloce e non c’è lo spazio, avevamo proposto anche dei dissuasori di velocità. E poi il problema annoso del parcheggio. Il semaforo? Uno spreco di denaro. La soluzione? Ztl".