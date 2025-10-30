Il senso del mare di Ancona nel cinema e nella letteratura: ne parla Luccarini

E’ un incontro dalle mille suggestioni quello che si terrà oggi (ore 16) a Palazzo degli Anziani di Ancona, nell’ambito della mostra ‘Ancona tra passato e futuro’. Basterebbe il titolo a confermarlo: ‘Il senso del mare di Ancona nella letteratura e nel cinema’. E quale miglior relatore del professor Antonio Luccarini, profondo conoscitore della storia passata e recente della città? Il ‘materiale’ e talmente vasto che, spiega, ‘ho dovuto fare una selezione. Saranno letti brani di autori come Stendhal, Montaigne, Pasolini, Garrone e Musil, il cui romanzo ‘L’uomo senza qualità’ si chiude con il bagno dei gemelli a Portonovo, davanti alla chiesa di Santa Maria. La stessa in cui Tonino Guerra portò Andrej Tarkovskij ai tempi di ‘Nostalghia’. Il regista attraversava una crisi religiosa. Aveva perso la fede. Guerra gli disse che l’avrebbe portato in un luogo dove l’avrebbe ritrovata. Lo portò a Loreto, che Tarkovskij vide come un ‘supermarket’ della fede. ‘Ho capito, gli disse Guerra. Ti serve la bellezza’. E lo portò nella chiesa, dove c’è l’icona della Madonna di Vladimir di Gregorio Maltzeff, la stessa sulla cui immagine la madre del regista gli aveva insegnato le preghiere. Tarkovskij rimase talmente colpito da ritrovare la fede, e in seguito parlò del ‘miracolo di Portonovo’. Ma la baia significa anche poesia, con D’Annunzio e De Bosis, e cinema, con i film di Domenico Paolella’. ‘Leggeremo anche versi di Franco Scataglini e Francesco Scarabicchi, che definì Ancona ‘una città di scoglio. Perché la nostra è una città non di mare, ma sul mare, un mare che suggerisce forza, energia, e che ne ha determinato l’identità. Basti pensare al porto’. Luccarini cita il Vanvitelli, che ‘fece curvare la pietra della facciata della Chiesa del Gesù, a suggerire un ‘abbraccio’. Poi c’è la Mole... ‘. Si parlerà anche del Passetto, naturalmente, e di molte cose in grado di far capire davvero l’anima di una città ‘difficile’ ma di raro fascino. Una città di scoglio. r. m.