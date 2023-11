Il senzatetto fortunato. Superenalotto, ‘Cassano’ incassa la vincita: "Grazie a un amico"

"Massimo ho fatto un colpo grosso". Non si vede da qualche giorno Gianluigi, il senzatetto che il 24 ottobre scorso ha centrato il 4+1 al Superenalotto vincendo 37.045 euro. Sulla spiaggia di velluto lo conoscono tutti come ‘Cassano’, un soprannome che si è guadagnato per via del suo accento barese più che per il suo amore per il calcio. Lui che in Puglia non vive più da tempo e che fino a qualche mese fa chiedeva ospitalità al centro di accoglienza di Piazzale della Vittoria a Senigallia: "Siamo molto contenti per lui – spiega Giovanni Bomprezzi, Presidente Fondazione Caritas – ma non lo vediamo da qualche tempo. Ci eravamo anche messi a disposizione per aiutarlo a rinnovare i documenti, ma da noi non si è più visto". Dopo l’euforia del momento, per Gianluigi da Bari sono arrivati i primi problemi: non poteva riscuotere il denaro in quanto non aveva tessera sanitaria e codice fiscale: "Mi ha aiutato un amico – le parole di Gianluigi – sono riuscito ad avere il codice fiscale e così ad avviare la procedura per la riscossione".

Nella ricevitoria di Massimo Severi, ‘Cassano’ è di casa: "Gioca spesso – spiega Severi, titolare della ricevitoria di via Portici Ercolani dov’è stata centrata la vincita – giocate da pochi euro, proprio come quella da 1,50 euro con cui ha vinto. Il giorno dopo è venuto da me è mi ha detto: ‘Massimo ho fatto un colpo grosso’. Ho saputo che è riuscito a riscuotere il denaro credo che siano intervenuti dei funzionari della Sisal per aiutarlo ad ottenere i documenti". Soldi che non cambieranno la sua vita: "Ha detto che con i soldi avrebbe voluto fare una cena – prosegue Severi – oggi (ieri) non si è visto, ma passa quasi tutti i giorni quando va a prendere il treno. So che non dorme più a Senigallia, ma qui vicino". Una presenza fissa per le vie del centro di velluto, ma anche nella prima periferia, che il clochard 2.0 raggiunge a piedi, dove si ferma a volte, sotto la pensilina di un tram, altre, di fronte all’ingresso di un centro commerciale. C’è chi ormai lo saluta come si fa con un caro amico, chi gli sorride allungandogli qualche euro, spesso in stazione, dove si reca ogni giorno.

E anche ieri è andato a prendere il treno: "Sono in stazione – ha spiegato Gianluigi – si, ho riscosso il denaro. Ora devo sistemare delle questioni private. Comunque sto bene grazie". Poche parole le sue prima di riattaccare, prima di tornare a Senigallia, quella città che lo ha adottato e dov’era ormai conosciuto e benvoluto da tutti. ‘Cassano’ vive di nulla, con i pochi soldi che racimola chiedendo l’elemosina in centro storico o fuori dai supermercati, riesce a comprarsi qualcosa da mangiare e a tentare la fortuna, proprio come quel 24 ottobre, quando è riuscito a garantirsi una cifra che di sicuro non gli cambierà la vita, ma gliela renderà più semplice. Una cifra che di sicuro non ha cambiato la sua onesta: "Mi ha chiesto due o tre giorni fa 50 euro per recarsi a Chiaravalle – spiega un senigalliese – ieri me li ha restituiti tramite mio fratello. Io non l’ho visto, ma ha incontrato lui e glieli ha ridati. Come sempre è stato di parola. Sono davvero contento se è riuscito a riscuotere quel denaro. Soldi che a quanto pare, fortunatamente, non sono riusciti a cambiarlo".