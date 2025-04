Il servizio verrà presentato domani

Sono circa 1600 i pasti che ogni giorno Jesiservizi eroga ai bambini e alle bambine degli asili nido, centri per l’infanzia, scuole dell’infanzia e primarie jesine, avvalendosi del gruppo Camst per la preparazione e distribuzione. Numeri importanti, che interessano oltre 2 mila famiglie, tenuto conto che nel computo finale sono coinvolti anche coloro che frequentano scuole con un rientro settimanale.

Una realtà di cui il progetto Jesi Educa promosso dall’Amministrazione comunale non poteva non tener conto nel programma di quest’anno che ha per tema l’orientamento della genitorialità. E così ecco che nasce l’appuntamento "Il gusto di mangiare tutto: la mensa scolastica si presenta", in programma domani alle ore 18 a Palazzo dei Convegni.

Un’iniziativa durante la quale Jesiservizi presenterà il servizio della mensa scolastica, da anni classificato tra i migliori in Italia per la qualità dei cibi e delle derrate utilizzate, quasi tutte biologiche e le ricette che vengono preparate giornalmente a bambini e bambine, affinché possano essere riproposti anche a casa i piatti principali di una dieta sana ed equilibrata, fatta con ingredienti di stagione, anche se talvolta meno apprezzati.

All’incontro interverranno la biologa nutrizionista di Jesiservizi, il Dirigente Biologo dell’UOC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’Ast Ancona e dietisti e cuochi del gruppo Camst.