"Il settore cresce, il livello tecnico dei campionati regionali è diventato molto alto"

Premi e applausi al PalaPrometeo di Ancona per la festa del volley regionale, con riconoscimenti alle squadre marchigiane che si sono imposte nei propri campionati, compresi quelli giovanili, e che hanno ottenuto importanti risultati. "Domenica è stata una bella festa per il nostro sport, tra l’altro nel giorno della festa tradizionale di tutti gli sportivi - dice il presidente Fipav Marche, Domenico De Luca -. Una giornata soddisfacente visto che abbiamo avuto sia le squadre che hanno affrontato campionati nazionali che quelle del campionato regionale". Applausi per una stagione sopra le righe per Lube, Grottazzolina, Balducci Helvia Recina, Megabox Volley e Osimo. "Un’annata straordinaria per tutto il movimento. L’anno prossimo avremo quattro squadre nei massimi campionati di serie A, tra maschile e femminile, il che testimonia ancora una volta il nostro livello di prestigio. Un riconoscimento è stato anche rivolto alle Società che hanno compiuto il 50° anno di affiliazione (Apav Calcinelli Lucrezia e Carduccio Mellini) e il 25° (la Balducci Helvia Recina). La cosa che ci fa particolarmente piacere è il livello tecnico molto alto dei Campionati Regionali. Un livello di gioco molto elevato e soprattutto che abbiano avuto un rispetto reciproco dei vincitori e dei vinti e che anche gli arbitri si siano ben comportati". A proposito degli arbitri "abbiamo già predisposto, insieme alla nuova Commissione Ufficiali di Gara, un piano di formazione e qualificazione importante per la prossima stagione agonistica. Vorremmo infatti che i nostri arbitri regionali si trovino pronti sin dalle prime giornate di campionato ad offrire rendimento all’altezza del livello delle squadre che militano in C e D si da meritarsi il rispetto e la stima delle società".