Il "Sì con te" raddoppia i negozi

Il "Sì con Te" espande la sua presenza a Falconara Marittima. Ecco, stamattina, l’atteso taglio del nastro per il nuovo superstore, basato nel polo falconarese per gli acquisti, quale il centro commerciale Le Ville di via Umbria. Una posizione strategica, dunque, per una realtà già presente in via Rosselli, in pieno centro, e ora chiamata al raddoppio a Palombina Vecchia. Tra le peculiarità del Sì con Te, l’attenzione ad una clientela esigente, alla quale sono riservati sconti e programmi fedeltà, e investimenti nei reparti chiave (macelleria, pescheria, gastronomia, panetteria e ortofrutta) per assicurare alla vendita prodotti di qualità. "Siamo entusiasti di raddoppiare il nostro impegno per la freschezza, l’innovazione e la convenienza quotidiana a Falconara – anticipa il direttore generale di Ce.Di.Marche, Enzo Santoni –. Il nostro superstore non è solo uno spazio per lo shopping, ma un luogo che celebra la qualità e l’attenzione al cliente". All’inaugurazione, oggi, saranno presenti anche il presidente del gruppo Ce.Di. Marche Silvio Moroni e le locali autorità cittadine.