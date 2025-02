"Il sindacato relegato nel deposito comunale"

La Fp Cgil confinata in un deposito comunale, il Comune di Senigallia cerca di allontanare il sindacato dai dipendenti. "Dopo la prima giornata dell’iniziativa "Sindacato a porte aperte", iniziativa in cui la Fp Cgil un giorno al mese si mette a disposizione dei dipendenti del Comune di Senigallia direttamente nei luoghi di lavoro, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Olivetti ha deciso di confinare l’attività sindacale della FP Cgil in un locale comunale in via Marchetti 73, che di fatto funge oggi da deposito, lontano dalle sedi istituzionali e soprattutto dai luoghi di lavoro dove i dipendenti si trovano quotidianamente – spiega il sindacato in un comunicato -. Non ci stupisce se l’amministrazione Olivetti considera scomoda l’attività sindacale della FP Cgil ma ci aspettiamo una dialettica costruttiva; la marginalizzazione del sindacato non fa che penalizzare i lavoratori e alimentare un clima conflittuale – conclude Giorgio Paterna, segretario generale della FP Cgil Ancona –. Per questo, non accetteremo nessun tentativo di emarginazione politica e continueremo a recarci nei palazzi comunali, che sono e rimangono dei luoghi pubblici, per incontrare i lavoratori nelle date fissate e comunicate a lavoratrici e lavoratori"