Il sindacato Usb: "Adesso fateci vedere il nuovo Piano industriale"

"Dall’azienda non abbiamo visto nulla di scritto per quanto riguarda il Piano industriale. Condividiamo le preoccupazioni con le altre sigle sindacali, ma abbiamo deciso di scegliere una strada alternativa". Così Marco Bini, coordinatore territoriale del sindacato Usb che non ha firmato lo sciopero di 4 ore del 24 settembre prossimo, proclamato dalle altre sigle sindacali, e preferisce mantenere una linea più prudente sulla delicata situazione in cui versa Conerobus: "Nessuno vuole nascondere o negare le criticità in cui versa l’azienda, anzi – spiega Bini – ma la cosa più importante per noi è salvaguardare principalmente due cose: il lavoro e gli stipendi dei dipendenti. È fondamentale riuscire a leggere e analizzare il piano industriale, sperando che le banche lo approvino per ridare linfa vitale a Conerobus, altrimenti lo scenario alternativo potrebbe essere devastante. Io non voglio che si arrivi alla struttura commissariale, il primo atto sarebbe quello di annullare gli accordi di secondo livello e procedere ai licenziamenti. Andiamo avanti uniti per evitare che vengano portati i libri in tribunale. Detto questo, alla direzione aziendale chiedo davvero di mostrarci questo piano".

Il tutto potrebbe accadere martedì prossimo, giorno in cui è stato programmato l’incontro davanti al prefetto, saltato giovedì pomeriggio, a cui saranno presenti i vertici politici e tecnici di Conerobus, il sindaco Silvetti, forse anche il presidente della Provincia Daniele Carnevali (il Comune è socio di maggioranza al 41%, la Provincia al 30%) e ovviamente i sindacati territoriali e le Rsu.