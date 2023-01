Il sindaco a Roma: "Misa, subito i fondi"

Il sindaco e l’assessore Elena Campagnolo a Palazzo Chigi: "Stiamo pressando per ottenere risarcimenti e soldi per le opere". C’è un attenzione particolare sulla spiaggia di velluto, soprattutto dopo la scampata esondazione di lunedì. "Abbiamo avuto un incontro con i funzionari per sollecitare e per ottenere a breve almeno la prima tranche – spiega Massimo Olivetti, sindaco di Senigallia – è ormai chiaro a tutti che serve un intervento e a breve, perché non si può continuare con la costante minaccia dell’esondazione". Ieri a Roma c’era il Governatore Acquaroli al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti: "Stiamo cercando di sollecitare su tutti i fronti – spiega Elena Campagnolo, assessore all’ambiente, porto, gestione del verde – continueremo a farlo per cercare di mettere mano a una situazione ormai in stallo da troppo tempo". Senza interventi, il Misa rappresenterà sempre una minaccia anche per il turismo: l’immagine della spiaggia di velluto rischia di diventare quella di una città facilmente soggetta ad alluvioni. Dopo due giorni di allerta, l’arenile si presenta coperto di materiale organico che in parte è già stato accantonato e pronto ad essere rimosso, mentre a limitare i danni della mareggiata sono stati gli abbancamenti.