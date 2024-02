Il sindaco ai comitati:: "Noi, i vostri portavoce"

"L’amministrazione resterà a disposizione delle associazioni, che potranno portare le loro istanze di cui il Comune si farà portavoce ai vari tavoli tecnici e istituzionali". Una modalità giudicata efficace, "piuttosto che inserire negli stessi tavoli i rappresentanti delle tante associazioni ambientaliste presenti sul territorio. Il Comune, che agisce in nome di tutti i cittadini, potrà rappresentare anche le istanze delle associazioni che si occupano di ambiente e confido che il rapporto possa continuare ad essere proficuo".

Lo ha garantito ieri il sindaco Stefania Signorini, tornando sull’incontro dell’8 febbraio tra lei e la vice Valentina Barchiesi con i rappresentanti dei comitati ambientalisti Fabrizio Recanatesi e Monia Mancini.

La riunione ha permesso di "evidenziare problematiche e possibili strumenti per affrontarle, mettendo insieme le attività intraprese dal Comune e i suggerimenti delle associazioni in materia di inquinamento e battaglie per tutelare salute e ambiente". Il sindaco ha ricordato che il Comune ha già chiesto al Ministero dell’Ambiente una revisione dell’Autorizzazione integrata ambientale della raffineria per ridurre l’impatto dell’attività industriale sulla qualità della vita di residenti e lavoratori. Dunque è stata rimarcata la scelta di costituirsi parte civile nei due procedimenti per inquinamento e disastro ambientale che vedono imputati vertici e responsabili della raffineria, per "tutelare i cittadini anche in sede giudiziaria – si è letto nella nota –. Il primo, relativo all’inquinamento dell’aria nel periodo dal 2013 al 2018, è nato dalle segnalazioni dei cittadini ed è in fase dibattimentale. Il secondo, ancora nella fase dell’udienza preliminare, è scaturito dall’incidente al Tk61 dell’aprile 2018", cui seguirono oltre mille denunce ai carabinieri.