Il sindaco all’Ast:: "Tante le criticità"

Arginare le problematiche riscontrate dai cittadini al punto prelievi dell’ospedale di Comunità "M. Montessori" di Chiaravalle, segnalate più volte anche dalle organizzazioni sindacali e dal Tribunale della Salute.

E’ per questo che il sindaco Cristina Amicucci si è appellato all’Ast chiedendo eventuali sviluppi e tempistiche riguardanti l’assunzione delle figure mancanti che, tra le altre cose, ha anche determinato la disattivazione del servizio di prenotazione per via telefonica. Le criticità di questo fondamentale servizio per la comunità sono iniziate nel novembre 2024 quando non venne sostituita l’addetta al front office e al back office dello sportello del punto prelievi a seguito del suo pensionamento. Un’analoga situazione si è presentata poi nel gennaio dopo l’allocazione a riposo dell’infermiera di riferimento del punto prelievi senza la designazione di un sostituto. Al sollecito del sindaco Amicucci si è affiancato anche il sindaco di Monte San Vito Thomas Cillo.

A tali rimostranze l’Ast ha dato risposta dicendo che si sta adoperando affinché l’operatore a riposo venga sostituito, riconoscendo dunque le mancanze e le criticità nei servizi.

"Nel ringraziare le dirigenze Ast per la celere risposta – dice il sindaco – si attendono quelle riguardanti le tempistiche dei lavori di sistemazione del PAT, da tempo promessi e mai realizzati, la costruzione della nuova Casa di Comunità e il potenziamento del personale nei vari servizi offerti da questa struttura socio sanitaria strategica".