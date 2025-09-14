Il sindaco all’Astea: "Grande famiglia"

Ha incontrato i dipendenti Astea del servizio rifiuti la sindaca di Osimo Michela Glorio, accolta nella sede di San Biagio dall’amministratore delegato Fabio Marchetti e da tanti lavoratori che ogni giorno sono impegnati nel servizio di raccolta porta a porta, nell’isola ecologica di via Romero e nel Centro del Riuso. "Una grande famiglia, Astea, alla quale ho voluto presentare la mia squadra, gli assessori e le rispettive deleghe. Ho chiesto a tutti di dare il massimo per la città – ha detto -. Di lavorare in maniera efficiente, noi amministratori in primis, per renderla bella, accogliente, pulita. Ho anche garantito un dialogo e confronto con tutti franco e sincero. Ho spiegato che assieme all’assessore a Bilancio e Contenzioso Mauro Pellegrini e all’assessore alle Società partecipate Jacopo Angeletti, stiamo lavorando sui tavoli provinciali per gli affidamenti delle gestioni del servizio idrico e quello dei rifiuti, che vede Astea al centro di un percorso che spero a breve possa raggiungere la fumata bianca per preservare entrambi gli ambiti in mano pubblica. Faremo il possibile per salvaguardare la storia secolare e le maestranze di Astea, un patrimonio prezioso per tutta la nostra comunità".