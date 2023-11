Il sindaco allo sciopero generale: "Così non è stato super partes"

"La partecipazione del sindaco, con indosso la fascia tricolore, a una manifestazione di sciopero è una scelta che solleva più di un dubbio sulla sua capacità di rimanere al di sopra delle parti, compromettendo la posizione di doverosa neutralità richiesta dal ruolo che riveste". Così dall’opposizione il gruppo Per Jesi sulla partecipazione del sindaco Lorenzo Fiordelmondo al corteo e alla manifestazione per lo sciopero Cgil e Uil. "Pensavamo non ce ne fosse bisogno – dicono da Per Jesi –, ma siamo costretti a ricordare al sindaco che quando indossa quella fascia, rappresenta o dovrebbe rappresentare tutta la città, e se avesse voluto partecipare alla manifestazione, avrebbe dovuto farlo da privato cittadino o militante di partito. Si sceglie invece di salire sul palco indossando la fascia tricolore e fare il comizio elettorale, mentre tutto tace sulle diverse richieste di confronto avanzate dalla consulta e dai consiglieri sulle crisi aziendali in Vallesina. Si preferisce il populismo alla democrazia".