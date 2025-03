"Il sindaco Aloisi perde un altro consigliere"

Si dimette un altro consigliere di maggioranza, il secondo dalla nascita della giunta Alosi. "Un segnale politico importante rispetto alla stabilità dell’amministrazione e alla coesione della squadra di governo – spiega Voce Comune per Corinaldo all’opposizione -. Dopo la perdita, lo scorso anno, di un assessore tecnico, il sindaco vede un ulteriore indebolimento della sua posizione, con la partenza di un giovane consigliere che, nelle scorse elezioni, aveva raccolto molte preferenze e rappresentava una parte significativa della cittadinanza. Ciò evidenzia una difficoltà nella gestione e nel dialogo interno al governo cittadino. Queste dimissioni creano un ulteriore scossone, dal momento che chi subentrerà al posto del consigliere comunale dimissionario, è già componente del Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo; la sostituzione, pertanto, dovrà riguardare anche questa delicata struttura. Tale instabilità mina la capacità di programmare e realizzare progetti a lungo termine per la città. Una governance incerta e in continuo movimento non può garantire il buon andamento dei servizi e delle politiche che i cittadini si aspettano. La vera sfida per un’amministrazione consiste nell’essere in grado di prendersi cura delle persone, di ascoltarle e di garantire un governo stabile, capace di lavorare in modo coeso".