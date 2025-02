Il sindaco blinda l’assessore: "Pieno sostegno alla madre. E in giunta è inamovibile. Sciacallaggio insensato"

"Orlanda Latini ha tutta la mia fiducia, è capace e sono convinto farà di tutto per rimanere nella mia squadra di governo". Daniele Silvetti, dopo aver dimissionato Anna Maria Bertini alla Cultura, teme di vedere cadere un altro tassello del suo mosaico di governo. All’indomani dei fatti che hanno coinvolto la titolare di deleghe come la Famiglia, il Personale e le Pari opportunità (l’arresto di uno dei figli per una notte di violenza e caos tra Brecce Bianche e ospedale), il primo cittadino dice la sua: "Desidero esprimere il più convinto sostegno a Orlanda Latini, non solo come persona e come madre, ma come politico e assessore – All’interno della giunta la considero inamovibile, per il contributo e i risultati che ha portato nelle politiche a sostegno della casa, della famiglia, delle pari opportunità, del terzo settore e della tutela degli animali. Per questo voglio rivolgerle un appello: di rimanere salda e coerente a quelle convinzioni che l’hanno persuasa ad entrare nella squadra di governo. Sono sicuro che questa situazione personale e familiare, seppure dolorosa, rafforzerà la sua determinazione a perseguire il bene della città superando lo sciacallaggio scomposto e insensato di chi oggi punta il dito con un moralismo che non ha nulla di politico".

Silvetti punta il dito contro parte dell’opposizione che, attraverso un comunicato stampa inviato con una tempistica probabilmente poco felice, ha accesso la scintilla delle polemica politica: "Chiediamo al sindaco di valutare se l’assessora Latini abbia ancora la giusta serenità d’animo per proseguire nella sua attività di assessore".

Dura la nota di replica di FdI Ancona (il partito della Latini): "La nostra incondizionata e piena solidarietà all’assessore Orlanda Latini per lo sconcertante attacco al quale è sottoposto da parte dei capigruppo dell’opposizione del Consiglio comunale di Ancona. Quest’ultimi dimostrano ancora una volta tutto il loro livore, attaccando in modo strumentale su un fatto che riguarda principalmente aspetti attinenti la sfera privata e sui quali non intendiamo soffermarci. Sposiamo in pieno la linea del sindaco Silvetti nel chiedere all’assessore Latini di andare fiera del lavoro svolto fino ad oggi con una grande professionalità unita a una sensibilità che l’ha sempre contraddistinta. Al Pd hanno già di fatto risposto consiglieri di opposizione come Petrelli, come pure altri rappresentanti come Fagioli e Mandarano, dissociandosi dallo spregevole attacco. Al livore rispondiamo con l’impegno di tutto il partito, dei nostri assessori e consiglieri per continuare a lavorare per il bene di questa amministrazione e di questa città".