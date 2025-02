Il sindaco chiama Marini: "Nelle sue parole nulla di politico. Aveva già deciso di andare a Roma"

Sindaco Silvetti, cosa ne pensa delle parole espresse da Tommaso Marini nei confronti di Ancona e dell’amministrazione comunale? "Ci siamo chiariti in una telefonata serena e amichevole".

Una chiacchierata in cui vi siete detti che cosa? "Marini mi ha riferito di non avere nulla contro l’amministrazione comunale, che non ne avrebbe motivo, che gli dispiace per quello che ha definito un ‘fraintendimento’. Ma mi ha anche detto che sì, che effettivamente c’è rimasto male quando ha vinto l’oro e non lo ha chiamato nessuno. Naturalmente mi ha anche raccontato del suo trasferimento a Roma".

Un ritorno al successo importante, quello di Torino per Marini, specie dopo sei mesi di lontananza dalle pedane. Cosa le ha raccontato dei progetti e delle ambizioni che ha, legati al suo trasferimento nella capitale? "Mi ha spiegato che non è una novità il fatto che lui si sia voluto trasferire a Roma, che era qualcosa che voleva fare da tempo, perché lì c’è il suo progetto di lavoro, di vita, c’è la moda, e ci sono altre cose che lo interessano, come il cinema. Insomma, è stata una chiacchierata molto piacevole. Con Tommaso c’eravamo già incontrati in un paio di circostanze, anche nell’occasione in cui prima della partenza per Parigi abbiamo fatto realizzare quello striscione di buon viaggio per i nostri quattro olimpionici che poi abbiamo esposto dal balcone del Comune".

Com’è proseguita la telefonata con Tommy? "Mi ha spiegato anche che il suo trasferimento a Roma è una scelta, una scommessa, anche in questo l’ho sentito molto determinato. E’ stato molto gentile e disponibile. Siamo rimasti d’accordo che quando passerà per Ancona ci andremo a prendere un caffè insieme. Riguardo alla telefonata che non gli abbiamo fatto dopo la medaglia d’oro conquistata al Grand Prix di Torino, gli ho detto che se facciamo qualcosa sbagliamo, se non facciamo niente sbagliamo comunque, insomma c’è sempre chi ci critica. Però ci ha anche tenuto a precisare che nelle sue affermazioni non c’era nulla di politico".

Insomma tutto chiarito, con Tommaso? "Ma certamente. Marini è un personaggio schietto, oltre a essere un grande campione. Al telefono mi ha parlato a lungo delle sue ambizioni, di quello che vuole fare a Roma, oltre naturalmente agli impegni sportivi con la scherma. Gli ho augurato buona fortuna, ci siamo lasciati con un arrivederci e con l’impegno reciproco di andarci a prendere quel caffè, quando capiterà l’occasione".