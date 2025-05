Il sindaco Consoli finisce nel mirino per la realizzazione della discarica

Il Comitato per il controllo della discarica torna sul Consiglio di Maiolati Spontini del 23 aprile scorso e pungola il sindaco Tiziano Consoli. Nel corso della seduta, "pur favorendo l’approvazione della mozione contro la proposta di discarica (Poggio San Marcello, ndr), dichiarò Urbi et orbi, l’assoluta adeguatezza dello stato della sanità pubblica nel territorio del comune di Maiolati e dintorni – scrive il Comitato –. Il sindaco sa che tale affermazione non corrisponde a verità, a meno che ovviamente non sia in possesso di dati recenti, a noi ignoti, in grado di comprovare queste sue affermazioni. Era stato reso edotto per tempo della reale situazione sanitaria, suffragata dai dati raccolti dal Comitato nel corso degli anni", come "la dichiarazione dell’allora Asur Marche 2 (26 gennaio 2016) che denunciava una situazione preoccupante sul territorio della media Vallesina", aggiunge il Comitato che non sarebbe riuscito "a chiarire la questione col sindaco". Dunque vuole "organizzare nelle prossime settimane un’assemblea in cui esporremo quanto dichiarato da Consoli e quanto presente nelle nostre mani in termini di documentazione. Ovviamente il sindaco di Maiolati è fin da ora invitato e benvenuto". Da ultimo il Comitato ha richiesto all’Ast di Ancona "i dati per esenzioni per patologie tumorali degli ultimi anni per tutti i comuni della media Vallesina".