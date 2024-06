Il sindaco "Così si allunga la nostra filiera istituzionale"

"Con Carlo Ciccioli all’Europarlamento si allunga la ‘filiera istituzionale’ di centrodestra: da Ancona fino a Bruxelles passando per Palazzo Raffaello e Roma. Ci dà una nuova prospettiva. Mai avuto screzi con lui in questo primo anno di governo della città". Daniele Silvetti gongola per il risultato di Forza Italia ad Ancona e nelle Marche e si aspetta molto dalla presenza di Ciccioli al Parlamento Europeo: "Ci sono una serie di istanze molto importanti da portare avanti e avere un parlamentare anconetano, il primo della storia, lì sul posto potrà essere un grande vantaggio. Il progetto di cui Carlo ha anticipato i temi, su Ancona come Capitale della Macroregione Adriatico-Ionica, ci interessa molto. Ciccioli è una persona capace, piena di volontà ed entusiasmo, uno che lascia il segno". Nessuno ad Ancona però dimentica la notte prima della presentazione della giunta comunale, quando in una riunione intestina a Fratelli d’Italia Ciccioli riuscì a modificare l’assetto della squadra di governo imponendo Anna Maria Bertini come assessore alla Cultura contro tutto e tutti: "A parte quella vicenda su cui io ero al di sopra delle parti, ripeto, con Ciccioli non ho mai avuto problemi, anzi grazie a lui dalla Regione sono arrivati contributi importanti, penso a Stupor Mundi".

E poi Forza Italia capace di migliorarsi, seppur di poco: "Il partito di Silvio Berlusconi è vivo e aver preso l’1,5% in più rispetto alle comunali del 2023 è un gran bel segnale. Ci confermiamo come baricentrici rispetto alla coalizione di centrodestra". Infine uno sguardo alle Regionali del prossimo anno e la possibilità di rinforzare il fronte dei cosiddetti ‘moderati’: "Il voto incerto di Azione e Renzi (Stati Uniti d’Europa, ndr.) apre scenari nuovi all’orizzonte, in Italia, nelle Marche e ad Ancona".