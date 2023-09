Il sindaco di Barbara: "Ma la zona a monte è ancora a rischio di tsunami fluviale"

"Diversi interventi eseguiti a valle ma nella zona a monte non è cambiato quasi niente. Abbiamo avuto la sistemazione di un paio di tratti di fiume, per circa 500 metri di fiume, quindi la situazione a monte è un po’ troppo a rischio". A un anno dall’alluvione che la sera del 15 settembre 2022 seminò distruzione tra le province di Ancona e Pesaro Urbino, oltre a causare 13 morti nel Senigalliese, il sindaco di Barbara Riccardo Pasqualini vive con apprensione l’eventualità che arrivino altre piogge torrenziali a innescare ancora lo "tsunami fluviale", in particolare dei fiumi Misa e Nevola, che travolse strade, case, aziende, ponti, auto e persone. Mercoledì è arrivata la notizia del ritrovamento del corpo di Brunella Chiù, 56enne di Barbara, 13esima vittima, che era dispersa: il suo Dna è compatibile con il cadavere ritrovato alle Isole Tremiti (Foggia). Ma l’imminenza del triste anniversario impone anche una riflessione sullo stato dei luoghi. Dopo un anno, dice il sindaco, "purtroppo è cambiato poco. Secondo me siamo più indietro di quello che dovremmo essere: hanno fatto fatti diversi lavori nelle zone a valle: Senigallia, Ostra, Trecastelli, quasi niente a monte. Abbiamo sollecitato interventi: in caso di piogge stratorrenziali a monte il timore è che ritroveremmo con una valanga di legname a valle, anche verso centri molto più esposti di Barbara. Sono andato sul Nevola per vedere la situazione in vista della celebrazione: è un ruscello da 50 centimetri, sembra uno di quei torrenti nei canyon dove improvvisamente arriva l’onda; il terreno è arso, l’acqua scorre sopra e non c’è il tempo di recepirla". Le priorità? "Sistemare strade e ponti, alcuni sono chiusi, gli alberi nel fiume e sul bordo, ci sono tanti tronchi pronti per essere trasportati via. Per il 70% sono stati sradicati dall’alluvione ma il resto è a rischio". A valle, ribadisce, "stanno facendo vasche di espansione, arginature, a Senigallia si ricostruirà il ponte e altro. Ma c’è anche la zona monte, bisogna dare la giusta misura a tutto".