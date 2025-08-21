Il sindaco di centrodestra critica il Governo: "Fate sbarcare i migranti altrove, noi abbiamo dato"

Sam, un addio pesante

21 ago 2025
REDAZIONE ANCONA
"Ancona ha dato, ora si guardi altrove. La città e le istituzioni tutte non si sono mai sottratte al proprio ruolo e al dovere morale di accogliere chi è in fuga dal proprio paese di origine". Lo scrive in un post sui social il sindaco di Ancona, Daniele

Silvetti, eletto con il centrodestra, commentando la notizia dell’approdo, venerdì 22 agosto, della nave ong Ocean Solidaire con 64 migranti. "Organizzazione, risorse, strutture, beni di primo soccorso non sono mai stati negati – dice Silvetti -. Ora però non possiamo più tacere sul fatto che le Ong continuino strumentalmente a trasportare migranti a vario titolo e che allo stesso tempo si continuino a far approdare flussi nei porti più lontani dal recupero in mare. Mi aspetto dal governo una rivisitazione complessiva della situazione".

