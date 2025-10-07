Il sindaco di Jesi in Ucraina: "Sotto a missili e droni. Abbiamo visto la guerra. Ma per loro è sempre così"

di Giacomo Giampieri

Sindaco Fiordelmondo, che cosa ha provato in quei momenti?

"Eravamo nella zona di Leopoli, tra le 3.30 e le 4 circa orario ucraino, all’interno del convoglio partito da Kiev verso la Polonia. Pioveva. Ho sentito un boato strano. Insolito. Mi sono affacciato al finestrino e ho osservato un tracciante luminoso nel cielo. Sono seguiti altri botti, fortissimi. E abbiamo subito intuito che fossero missili. Poi le esplosioni, l’espansione del suono. Quindi la contraerea. Ma soprattutto il ronzio dei droni, interminabile e continuo. In quei momenti, sì, percepisci che stai rischiando. E vie di fuga, all’interno di un convoglio, non ce ne sarebbero state. Ma mi permetta una precisazione, cui tengo particolarmente".

Dica pure.

"Chi vive lì, i civili ucraini, provano da anni quella sensazione. La vivono sulla loro pelle. Per noi è stata soltanto una parentesi. Le dico, non avevo neppure l’ansia e l’angoscia. Quanto più l’incredulità. Perché noi viviamo lontani da contesti di guerra. Ma quando ci entri dentro, e la guerra si manifesta nella forma più virulenta, la sensazione ti sovrasta. Ma in verità la guerra l’avevamo già vista".

In che senso?

"Quando abbiamo attraversato le città, capendo che la guerra non è fatta soltanto dalle bombe. Ma anche dalla ricodificazione della vita. Dai coprifuoco, dagli allarmi della notte. Dallo stare coperti, al riparo, sperando che non succeda niente alle persone. La vita in Ucraina è così".

Qual era l’obiettivo della vostra missione?

"La missione politica è finalizzata alla costituzione di corpi civili per costruire la pace. L’obiettivo era arrivare a Kharkiv, seconda città del Paese, una delle più esposte e vicine al fronte, dove sono presenti i checkpoint, sono già entrate le milizie russe e dove ci sono già stati scontri".

Lei cos’ha provato nel viaggio?

"Ammirazione e stupore. Kharkiv, in particolare, la porterò nel cuore. Una città che non si accontenta di sopravvivere e avere strumenti per contenere il pericolo, ma che continua ad avere un’opera quotidiana nel rimettere a posto quello che viene dilaniato dalla guerra. Lo fa in tempi rapidissimi. E al tempo stesso è una città che manifesta la vita, con iniziative strategiche. Come la scuola che prosegue nei bunker, sotto terra, da quattro anni. Prima per il Covid, poi per l’esplicitazione del conflitto armato. Queste situazioni rappresentano la voglia di vivere di una città, che adotta misure di sicurezza ma che intanto ha cura di se stessa. Nelle persone non ho visto l’arrendevolezza, né la necessità di controbattere. Piuttosto nelle città si risponde con la capacità di organizzarsi e mantenere integro il proprio ecosistema urbano. Una grossa risposta di determinazione".

Ed è lì, nelle città, che si costruisce la pace?

"Certo. Perché le relazioni di pace, che possano diventare complessive e diffuse, si esprimono anche nelle relazioni tra città e tra le persone che ci vivono. Relazioni che diventano, quindi, un ponte. Uno strumento. Una risposta alla guerra".

Mi dica: tornerebbe in Ucraina?

"Dico questo. Siamo contenti che anche Jesi sia una città che si muova, che risponda presente rispetto a temi urgenti come la Palestina. Perché è fondamentale che il pensiero pacifista sia condiviso, solido e integro. Ma talvolta non basta. Per cui aggiungo: bisogna avere anche l’attitudine da pacificatore, in modo da poter associare il pensiero all’azione. Per questo, e vengo alla risposta, se c’è la necessità, va fatto. Vede, si pone una questione di giustizia sociale. Il massacro dei popoli è un’indecenza storica ed è importante che la società civile, anche fossero cento persone che partono dall’Italia per l’Ucraina nell’ambito di un Giubileo della speranza, e che lo fanno in modo innocente e consapevole, si mobiliti per la pace".