Il sindaco dice "handicappati": Buglioni attacca, poi il chiarimento

È stato un post del sindaco di Sirolo Filippo Moschella a scatenare le polemiche della consigliera di opposizione di X Sirolo Fabia Buglioni. "In anticipo di una settimana, sono stati potenziati i trasporti pubblici per le nostre bellissime spiagge Urbani e San Michele-Sassi Neri. Dai parcheggi e quartieri centrali i passaggi sono ogni 20 minuti circa. Per la prima volta, trasporto pubblico handicappati in carrozzina a prenotazione (0734.226962 il numero di telefono)", ha pubblicato il primo cittadino a corredo del documento. "Dispiace doversi soffermare sulle parole, ma è necessario a quanto pare. Utilizzare una terminologia del genere quando si parla di una persona con disabilità vuol dire mostrare una barriera culturale. Suggerisco al sindaco, o a chi scrive per lui, di modificare il suo linguaggio", ha scritto Buglioni. "Non abbiamo alcun problema a sostituire la parola indicata con "disabile" perché oltre le parole contano i fatti: siamo stati i primi e gli unici ad avere la sensibilità di pensare anche a coloro che hanno una diversa possibilità di movimento", ha replicato. Poche ore e il post è stato cambiato. In tanti attendevano il servizio bus. Da sabato dal Coppo le partenze saranno raddoppiate da due (una la mattina e una il pomeriggio) a quattro (tre la mattina e una il pomeriggio) ed è stata introdotta per la prima volta la navetta senza orario per Urbani ogni 15 minuti, più una navetta ogni 15 minuti per San Michele (sempre da sabato). Novità anche il trasporto pubblico a chiamata e prenotazione utilizzabile da tutte le strutture ricettive sirolesi (tranne le case vacanza) e il servizio intercomunale di trasporto pubblico Sirolo, Numana (Ufficio informazioni) e porticciolo di Numana per le gite in barca. "Adesso Sirolo è più vivibile, meno rumorosa e più sicura, insomma Sirolo è sempre più bella", ha aggiunto il primo cittadino.

si. sa.